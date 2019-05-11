2019/05/11 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عن تواجد أمريكي قتالي جديد داخل قاعة سبايكر الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الأقراص الحرارية التي أطلقتها الطائرات الأمريكية بالقرب من قاعدة سبايكر الجوية كشفت عن وجود قوات قتالية أمريكية داخل القاعدة”، لافتا إلى إن “عمل تلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن وجود أمريكي جديد في قاعدة سبايكر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن وجود أمريكي جديد في قاعدة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).