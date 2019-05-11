2019/05/11 | 18:03

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بغداد اليوم- متابعة

هل سبق لك وأن حاولت فك الخط على وصفة طبية، من دون جدوى؟ هل تتساءل لماذا يكتب الأطباء بخط غير مفهوم؟، دراسة أميركية حديثة كشفت أن سوء خط الأطباء تسبب في كثير من الوفيات عبر العالم، لأن الصيدلي لا يفهم في كثير من الأحيان خط الطبيب المعالج.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان خط يد الأطباء غير المفهوم في الوصفات العلاجية يتسبب بوفاة أكثر من 7000 شخص، واصابة اكثر من 1500000 شخص بإعراض خطيرة على مستوى العالم والسبب هو ان الصيدلي في بعض الاحيان لا يفهم الخط ويصف دواء مختلفا للمريض!!!!

في الجزائر مثلا استحدث أطباء وصيادلة صفحات على المنصات الاجتماعية تنشر فيها صورٌ لوصفات طبية قصد تفسيرها وتسهيل مهمة الصيدلي.

وهناك عدة أسباب وراء الظاهرة يحصرها مختصون في نقاط أساسية، بينها ضيق الوقت، إذ يحاول الطبيب قدر استطاعته فحص أعداد كبيرة من المرضى وهو ما يجعله يكتب بعجالة.

وبما أن الوصفة غير موجهة لعامة الناس، يعتقد الأطباء أن أول حرف أو حرفين من الكلمة تكفي ليفهمها الصيدلي دون غيره.

لكن الأطباء، وفق تقارير، يضيفون مبررا آخر لسوء خطهم وهو ضيق المساحة المخصصة للكتابة.





وشرعت بعض البلدان في اعتماد نظام إلكتروني في كتابة الوصفات الطبية، كما في معظم المراكز الطبية والمستشفيات في الولايات المتحدة.

ورغم أن ذلك قد يكبح سرعة الطبيب وهو يحاول جهده فحص أكبر عدد من المرضى، خصوصا في مستشفيات الخدمة العمومية، إلا أن كثيرين من المرضى أبدوا استحسانا للأمر.

بغداد اليوم - متابعة

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وكان بيكر نشر عبر "تويتر" صورة لشمبانزي يرتدي م

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ويسري هذا القرار ابتداء من كانون الأول، نهاية هذه السنة.

و

بغداد اليوم- متابعة

حققت شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، مكاسب خيالية في أيام معدودة بفضل ظهور كوب من قهوتها "بالخطأ" في أحد مشاهد مسلسل "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز).

وتحدثت الرئيسة التنفيذية ال

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