حيدر الملا: النظام الإيراني محترف في تجرع السم

2019/05/11 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار، حيدر الملا، سياسة النظام الإيراني المتبعة في حكومة طهران.

وقال الملا في تغريدة على تويتر، ان النظام الإيراني محترف في تجرع السم، إذ فعلها الخميني يوم تجرعه السم لإيقاف شلال دم شعبين مسلمين، وسيتجرعه خامنئي بالتفاوض مع ترمب، وانها لسياسة الاحتراف في تجرع السموم، مختتما تغريدته بهاشتاك السم من أجل المصالح.

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