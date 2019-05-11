دراسة: الحوامل اللواتي يتناولن المكسرات أقرب لإنجاب أطفال أذكياء

2019/05/11 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل، اللواتي يتناولن المكسرات، أقرب لإنجاب أطفال أذكياء.ووجد باحثو معهد برشلونة للصحة العالمية ارتفاعا واضحا في معدل الانتباه وقوة الذاكرة والقدرة الإدراكية عند الأطفال، الذين تناولت أمهاتهم المكسرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.ودرس فريق البحث الوجبات الغذائية لـ 2200 امرأة حامل، وكذلك تطور الدماغ عند […]

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