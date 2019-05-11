محافظ النجف يوجه بتأهيل ضفاف نهر الفرات في الكوفة

2019/05/11 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

تفقد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري اليوم السبت، مشتل بلدية الكوفة الواقع على ضفاف نهر الفرات(شط الكوفة) حيث التقى خلال جولته بكوادر بلدية

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