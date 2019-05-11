تغيير جدول موعد امتحانات مرحلة المتوسطة للصفوف المنتهية

2019/05/11 | 18:12

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(المستقلة)… اعلنت وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات يوم السبت تغيير موعد الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019 .

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان اليوم ان الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/11 وتنتهي يوم الاحد الموافق 2019/6/30 .

واضاف ان الوزارة ابلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كوردستان بالموعد الجديد للامتحانات ليتسنى لهم تبليغ الطلبة به .



(النهاية)

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