البرلمان يدعو عبد المهدي لمراجعة الملف الأمني قبل تفجير جميلة

2019/05/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعبر حداد في بيـان تلقت "الغدير" نسخة منه، عن "استيائه الكبير لتكرار الخروقات الأمنية في بغداد ونينوى، والتي أربكت الأوضاع العامة، وباتت تثير المخاوف لدى المواطنين، والخشية أن تضعف الثقة بقدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، سيما نحن في شهر رمضان المبارك والحاجة الى الاستقرار الأمني من الضرورات".وقال إن "ما حدث في بغداد وقبله في نينوى، مقلق جداً، وأن مراجعة الملف الأمني وتقييم الخطط بحاجة إلى تدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وعلينا المحافظة على ما تحقق من الأمن والاستقرار".وأضاف، أن "المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود لكل الجهات والأطراف لتثبيت الأمن والمضي بمرحلة البناء والإعمار وإنهاء ملف النازحين وعودة العوائل إلى ديارهم".انتهى م ك

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