ترامب يهين السعودية مجدداً ويذكرها بضرورة دفع

2019/05/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ترامب في تجمع لأنصاره في فلوريدا، إنّ دولة السعودية غنية جداً وليس لديها سوى المال، معبرا عن اعتقاده أن بإمكانهم دفع النقود مقابل الدفاع عنهم.ووأضاف "إنهم سيقومون بالدفع ..فهم يشترون الكثير منا ..يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار".وتابع "بصراحة عندما أطلب منهم ينظرون إليّ قائلين: "لا أحد طلب منا ذلك ..لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي لأنهم أذكياء ولكن يمكنك أن تشعر بذلك". انتهى.ص.هـ.ح.

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