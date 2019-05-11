اعتقال 3 “دواعش” بمخيمات النزوح في الأنبار

2019/05/11 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، السبت، باعتقال 3 من المتورطين بالانتماء لعصابات داعش الإجرامية بحملة دهم وتفتيش استهدفت مخيمات النزوح في المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، ومخيم المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي، […]

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