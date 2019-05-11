المالية : الموازنة بلغت 95،7% ونسبة الرواتب 65،9% وهي نسبة مرتفعة جداً

2019/05/11 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… كشفت عضو اللجنة المالية النائب ماجدة التميمي يوم السبت عن بيانات مالية مهمة للفترة 1-1 30-4 2019 وعن الرصيد المتبقي بعد تمويل الموازنتين الجارية والاستثمارية.

وقالت التميمي في بيان صحفي، لمكتبها الإعلامي الى أن” نسبة الموازنة الجارية قد بلغت 95،7% وشكلت فيها نسبة الرواتب 65،9% وهي نسبة مرتفعة جداً”

واضافت “بلغت نسبة الموازنة الاستثمارية 4،2% فيما شكلت نسبة الايرادات النفطية 94،5% مقابل نسبة 5،4% للايرادات الغير نفطية ،مما يعني تواضع مساهمة الايرادات الغير نفطية،مما يجعل تمويل الموازنة عرضة للتقلبات الناتجة عن تغير أسعار النفط”

وطالبت التميمي “بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين التي تم تشريعها بعد عام 2003 لاعادة النظر بعدالة توزيع الدخول فضلاً عن تفعيل ودعم القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لتطويره”

وأشارت الى “المنهاج الوزاري للحكومة والذي أكد على تشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية في القطاعات كافة والتوجه الى اقتصاد السوق”

وختمت التميمي بيانها الى ان “قيمة الرصيد المتبقي من الايرادات الكلية ورصيد أول المدة وبعد تمويل الموازنتين الجارية والاستثمارية قد بلغ 16،08ترليون دينار”.

ويعتمد العراق في تمويل موازناته المالية السنوية على النفط بنسبة تتجاوز 90% اذ يعتبر اقتصادا ريعيا وقد حذر متخصصون من الاستمرار على هذا المنوال وما له من تأثيرات سلبية مستقبلية خاصة مع انخفاض اسعار النفط او البدء بإيجاد طاقة بديلة.



(النهاية)

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