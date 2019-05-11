نائب يهدد امينة بغداد بالاقالة مؤكدأ انها تعمل بحسب مصالحها

2019/05/11 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…. امهل النائب عن كتلة “سائرون” النيابية جواد الموسوي يوم السبت امينة بغداد ذكرى علوش شهرا لاستكمال المشاريع المتلكئة ، مبينا ان الامينة “تعمل بحسب مصالحها وارضاء من يضغط عليها او يهدد كرسيها”، حسب تعبيره.

وقال الموسوي في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم، ان” امانة بغداد تمارس الانتقائية في تقديم خدماتها لمناطق العاصمة ، مبينا ان “امينة بغداد تقدم خدمات الامانة حسب مصالحها وارضاء لكل من يضغط عليها ويهدد كرسيها وليس حسب الاحتياج ومهنية العمل”.

واشار الى ان” شوارع مدينة الصدر تشكو الاهمال وعدم الاكساء منذ اكثر من عشرة سنوات ، لافتا الى ان” الخطة التي اعدتها الامانة لاكساء بعض مناطق مدينة الصدر لعام ٢٠١٩ لم يباشر بها على الرغم من وصولنا الى منتصف السنة “.

وحذر الموسوي ” ان لم يتم الشروع بتنفيذ هذه الخطة خلال شهر واحد سنضطر الى جمع تواقيع في مجلس النواب لاعفاء امينة بغداد على خلفية عدم تنفيذ الخطط وسوء ادارة ملف الخدمات في الامانة وامور اخرى سنبينها للجمهور لاحقا”.

وتشهد بعض المناطق الشعبية في العاصمة بغداد نقصا حادا في الخدمات الاساسية من ماء، وكهرباء، وتعبيد للطرق اذ يشكو السكان من ذلك قبل عام 2003 وبعدها والى الان

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