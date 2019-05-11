الإصابة تحرم الزوراء من محترفه السوري

2019/05/11 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن نادي الزوراء، غياب محترفه السوري حسين الجويد عن مباراة الفريق المقبلة امام البحري في الدوري الممتاز.وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لـ/ المعلومة/ إن “وفد الزوراء وصل إلى البصرة وغدا مباراتنا مع البحري الساعة العاشرة ليلاً”.واوضح أن “ملعب المباراة سيشهد مساء اليوم وحدة تدريبية الساعة التاسعة تحت […]

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