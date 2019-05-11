لجنة الثقافة والاعلام تعرب عن استيائها من عرض البرامج الفاضحة في بعض الفضائيات العراقية

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم السبت، عن استيائها من بعض البرامج الفاضحة التي تعرض حاليا على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.

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