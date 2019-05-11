امانة بغداد تخلي شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور من التجاوزات

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت امانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حملة لازالة التجاوزات من شارع 14 رمضان وحي العدل وشارع البصرة ضمن قاطع بلدية المنصور.

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