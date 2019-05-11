تأهيل ضفاف نهر الفرات في الكوفة !

2019/05/11 | 18:28

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المحافظ يوجه بتأهيل ضفاف نهر الفرات ليكونا متنفسا للعوائل في

الكوفة تفقد محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري مشتل بلدية الكوفة الواقع

على ضفاف نهر الفرات(شط الكوفة) حيث التقى خلال جولته بكوادر بلدية

الكوفة المسؤولين عن المشتل ووجه الياسري بتأهيل ضفة نهر الفرات

الواقعة بعد قصر الضيافة ومشتل بلدية الكوفة وجعلها متنفسا للعوائل

النجفية.الياسري أكد في حديثه على المسؤولين النزول للميدان والبحث عن فرص

الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير جمالية المدنية وتنمية

الأماكن السياحية والترفيهية.

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