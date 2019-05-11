شاهد .. المالكي يدعو دول المنطقة للتمعن بالسيناريو الخارجي

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس دولة القانون نوري المالكي خلال ندوة رمضانية دول المنطقة

لقراءة أهداف السيناريو الأمريكي وتدخلاتها في المنطقة .

تقرير : ماهر ميرزا

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