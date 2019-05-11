شرطة ميسان تنفيذ عملية امنية واسعة جنوبي المحافظة لملاحقة المطلوبين

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت صنوف وتشكيلات شرطة محافظة محافظة ميسان اليوم عملية أمنية واسعة جنوبي المحافظة دعماً لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك .وقال مصدر في الشرطة :” ان العملية الاستباقية الموسعة اشتركت فيها تشكيلات الأجهزة الأمنية في قضاء قلعة صالح و قوة من أفواج طوارئ شرطة المحافظة ، بدعم واسناد طيران الجيش و الأجهزة الاستخبارية […]

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