لجنة نيابيـة تطالب القنوات الفضائيـة بايقاف عرض البرامج الفاضحـة في شهر رمضـان

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية البرامج الفاضحة التي تعرض حاليا على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.وطالبت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان صحفي ، القنوات الفضائية التي تعرض برامج مخالفة للذوق العام والقيم والاعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي ، بايقاف تلك البرامج لان ذلك ينافي حرمة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.كما دعت […]

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