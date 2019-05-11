حداد يطالب عبد المهدي بمراجعة الملف الأمني قبل تفجير جميلة

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمراجعة الملف الامني قبل التفجير الاخير في منطقة جميلة، شرقي بغداد.وعبر حداد في بيـان تلقت /SNG/،نسخة منه، عن “استيائه الكبير لتكرار الخروقات الأمنية في بغداد ونينوى، والتي أربكت الأوضاع العامة، وباتت تثير المخاوف لدى المواطنين، والخشية أن تضعف ...

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