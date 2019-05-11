2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، السبت، عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السبت المقبل، مبينا أن كتلته مازالت تتنافس مع ائتلاف سائرون على المنصب.وكشف النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح ،ان “الاصوات التي حصل عليها مرشح تحالف سائرون النائب محمد رضا تساوي التي حصل عليها مرشحنا النائب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي يكشف عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي يكشف عن جولة ثانية لانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).