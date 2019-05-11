زلزال يضرب شمالي العراق

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر مدينة السليمانية شمال العراق السبت وفق ما أفاد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي المدينة وعلى عمق عشرة كيلومترات.

يتبع...

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