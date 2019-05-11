في أجراء حكومي غير مسبوق.. وزارة الصحة تصدر قانون جديد لمكافحة التبغ وفرض الضرائب على منتجاته

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت, عن تمكنها من انجاز مسودة قانون لمكافحة التبغ، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية.وقالت الوزارة، في بيان تلقت (ميديا نيوز) نسخة منه “بدعم وتوجيه من قبل وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، أنجزت وزارتا الصحة والبيئة، والمالية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ممثلةً ببرنامج الأمراض […]

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