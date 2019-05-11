“موندو ديبورتيفو”:ميسي ينقذ فالفيردي من معضلة غياب سواريز

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يبحث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن حل لمعضلة غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز عن مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو/أيار الجاري.وألقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية الضوء على المشكلة التي يواجهها فالفيردي، بعد تعرض سواريز لإصابة دفعته للخضوع لعملية جراحية، ليتقرر غيابه حتى نهاية الموسم.وأشارت الصحيفة إلى […]

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