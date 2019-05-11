توضيح لوضع سد دربنديخان بعد الهزة الأرضية اليوم

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدير سد دربنديخان رحمن خاني، اليوم السبت، ان وضع السد الانشائي لا خطورة عليه ظاهريا،" لافتا الى ان "الفرق الخاصة تواصل مهامها للتأكيد من سلامة السد".

وكانت هزة أرضية قد ضربت اليوم السبت قضاء دربنديخان، فيما شعر المواطنون بالهزة، وقالت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي ان شدة الهزة بلغت 5 درجات على مقياس ريختر، فيما مركزه كان بعد 32 كلم من حلبجة.وقال خاني في تصريح صحفي: ان "وضع السد الانشائي لا خطورة عليه ظاهريا، عقب الهزة الارضية التي ضربت المدينة اليوم، موضحا، ان الفرق تواصل مهامها للتأكيد من سلامة السد".وأضاف، ان "الوضع تحت السيطرة لحد الآن، متمنيا عدم وقوع أي هزات أخرى في دربنديخان خاصة".يذكر ان سد دربنديخان في محافظة السليمانية كان قد تعرض الى أضرار عقب زلزال قوي بدرجة 7.2 درجة على مقياس ريختير ضرب محافظة كرمنشاه الايرانية الحدودية مع العراق والقريبة من السليمانية لكن الأضرار لم ترتق الى تهديد بإنهياره.انتهى

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