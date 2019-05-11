ريال مدريد يتخلى عن ظهيره الايسر ويحدد سعره

2019/05/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات ينوز} افادت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد قرر بيع ظهيره الأيسر ثيو هيرنانديز المعار لريال سوسيدادا بشكل نهائي وقد حددو بالفعل سعراً لبيعه مقابل 30 مليون يورو.

ولا يرى زيدان اللاعب في خططه المستقبلية بعدما لم يظهر أي تطور في مستواه خلال العامين الماضيين، ويفضل عليه المدرب الفرنسي أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند ليكون بديلاً لمارسيلو على الرواق الأيسر بعدما تألق في هذا المركز في الدوري الألماني رغم كونه ظهيراً أيمن.ويعتبر نابولي كارلو أنشيلوتي أحد أكثر الفرق اهتماماً بثيو هيرنانديز ويعتقدون أن بمقدورهم إقناع اللاعب بمشروعهم المستقبلي الطموح الذي يهدف الموسم المقبل إلى الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا والقتال مرة آخرى على لقب الدوري الإيطالي.ويمكن للفريق الإيطالي أن يبيع ماريو روي في الأسابيع القادمة ويحتاج إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يشغله فوزي غلام الذي لايزال بعيداً عن أفضل مستوياته منذ عودته من غياب طويل بسبب إصابة مزدوجة في الرباط الصليبي.نابولي ليسوا الوحيدين المهتمن باللاعب إذ هناك اهتمام من فرق آخرى من الدوري الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني، والألماني الذي لديه ميزة صغيرة لرغبة اللاعب في أن يكون قريباً من شقيقه لوكاس الذي سيوقع لبايرن ميونخ من أتلتيكوم مدريد في الصيف المقبل.انتهى

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