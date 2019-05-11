2019/05/11 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة والاعلام النيابية تعرب عن استيائها من عرض البرامج الفاضحة في بعض الفضائيات العراقية في رمضان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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