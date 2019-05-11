2019/05/11 | 18:30

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قائد القوات البرية يطالب بحسم المجالس التحقيقية وتفعيل دور ضابط الاستخبارات

بغداد/ خطوة برس

طالب قائد القوات البرية الفريق جمعة عناد سعدون بحسم المجالس التحقيقية الخاصة بالشهداء والجرحى وتفعيل دور ضابط الاستخبارات.

جاء ذلك خلال اجرائه سلسلة لقاءات مع آمري الوحدات وقيادات العمليات والفرق، اليوم السبت.

وبحسب بيان وزارة الدفاع تلقته “خطوة برس”، ان “هذه اللقاءات تمت على أربع وجبات في قاعة الشهيد عماد بمقر قيادة القوات البرية، وبحضور مدراء الهيئات ومدراء أقسام الاستخبارات والأمن والإعلام والتوجيه المعنوي والمشاور القانوني في هذه القيادة.

وأضاف، تضمنت اللقاءات التعرف إلى الوحدات وقاطع المسؤولية لكل وحدة، فضلاً عن أهم المعاضل التي تعاني منها الوحدات خلال عملها، والتأكيد على الاهتمام بالشؤون الإدارية والمعنوية للمقاتلين من أرزاق وسكن ومنام ورواتب وإجازات وعدالة.

وأشار الى التأكيد على اكمال وحسم المجالس التحقيقية الخاصة بالشهداء والجرحى ورفعها إلى المراجع، والتأكيد أيضاً على جاهزية الوحدة من آليات ومعدات وأسلحة مع عدم الغفلة وعدم اعطاء فرصه للعدو كي يستغلها، وأخيراً تفعيل دور ضابط الاستخبارات في الوحدة من حيث المعلومات الدقيقة عن العدو وحجمه وأماكن تواجده.

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