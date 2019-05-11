الثقافة النيابية تطالب بـ”ايقاف” “البرامج الفاضحة” في الفضائيات العراقية

2019/05/11 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، بايقاف بعض البرامج الفاضحة التي تعرض حاليا على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.وقالت اللجنة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه،إن “القنوات الفضائية التي تعرض برامج مخالفة للذوق العام والقيم والاعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي يجب ايقافها لان ذلك ينافي حرمة الشهر […]

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