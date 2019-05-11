الجزائر .. حزب لويزة حنون يطالب السلطة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط

2019/05/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حزب العمال الجزائري إلى وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح أمينته العامة لويزة حنون فورا والموجودة حاليا رهن الحبس الاحتياطي في إطار قضية سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الدولة السابق.

وقال حزب العمال في بيان له، إن حنون في عزلة بحبسها المؤقت، فيما ترفض السلطات السماح لمسؤولي حزبها وعائلتها بزيارتها.



وعبر الحزب عن قلقه حيال الحالة الصحية لزعيمته، واعتبر الحزب إيداع حنون الحبس المؤقت بالانحراف الخطير وتجريم العمل السياسي المستقل وتعبيرا عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية.انتهى.ص.هـ.ح.

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