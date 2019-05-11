برئاسة الحكيم.. بدء الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية

2019/05/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، إن "الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية بدأ برئاسة الوزير محمد علي الحكيم".وكان وزير الخارجية توجه في وقت سابق من اليوم السبت، الى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.انتهى م ك

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