مصدر: انفجار يودي بحياة طفل واصابة 2 آخرين في ديالى

2019/05/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقيت طفلة مصرعها واصيب 2 آخرين، السبت، اثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال مصدر اليوم (11 آيار 2019) إن عبوة ناسفة كانت موضوعة ضمن حي الحكيم بمنطقة جسر ديالى انفجرت مخلفة وراءها قتلى وجرحى.

واضاف، أن الانفجار اسفر عن مقتل طفل واصابة طفلتان بجروح مختلفة.

واشار المصدر إلى القوات الامنية سارعت الى فرض طوق مني حول مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب.

إلى ذلك لم يصدر اي توضيح رسمي من قبل الجهات الامنية بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.

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