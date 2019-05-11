نائب عن سائرون: امينة بغداد تقدم خدمات الامانة حسب مصالحها

2019/05/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، السبت، امينة بغداد ذكرى علوش، متوعدا بجمع تواقيع نيابية لاعفائها من منصبها، بسبب ما وصفه بـ" انتقائية" تقديم الخدمات.

وذكر الموسوي، في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، اليوم، 11 ايار 2019 ، ان امانة بغداد تمارس الانتقائية في تقديم خدماتها لمناطق بغداد، وان "امينة بغداد تقدم خدمات الامانة حسب مصالحها، وارضاء لكل من يضغط عليها ويهدد كرسيها وليس حسب الاحتياج ومهنية العمل".

وتابع النائب قوله: "شوارع مدينة الصدر تشكو الاهمال وعدم الاكساء منذ اكثر من عشرة سنوات، والخطة التي اعدتها الامانة لاكساء بعض مناطق مدينة الصدر لعام ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ مترا واحد منها".

واردف قائلا في حال لم يتم "الشروع بتنفيذ هذه الخطه خلال شهر واحد، سنضطر الى جمع تواقيع في مجلس النواب لاعفاء امينة بغداد على خلفية عدم تنفيذ الخطط وسوء ادارة ملف الخدمات في الامانة، وامور اخرى سنبينها لاحقا لابناء شعبنا"، على حد قوله.

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