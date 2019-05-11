السطات الايرانية تطلق سراح ناشط عراقي بعد تدخل وبكفالة قدرها 40 الف دولار

2019/05/11 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول اعلام لجنة رعاية الطفولة في النجف / بهاء الحبوبي يوم السبت عن اطلاق سراح ناشط مدني عراقي اعتقلته السلطات الايرانية

وقال الحبوبي في بيان اليوم ان عضو مجلس محافظة النجف عاصفة الياسري " تدخلت بأطلاق سراح الناشط المدني علاء العبودي بعد لقائها بالقنصل الإيراني في المحافظة حميد مكارم شيرازي ، وذلك بعد توقيفه من قبل القوات الأمنية الايرانية في مدينة إيلام بتهمة تهريب علاج مرضى الثلاسيميا الى العراق.

واوضحت الياسري ان "الناشط المدني علاء العبودي يقوم بجمع التبرعات المالية من المواطنين ميسوري الحال وبمشاركة مكتب المرجع الديني علي السيستاني من أجل شراء الأدوية لإنقاذ أرواح الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا".

واضافت ان "العبودي يحمل كتابا رسميا يبين فيه فحص الأدوية من قبل الأطباء الاخصائيين قبل توزيعها على المرضى ومن ثم ايداعها في مستشفى الزهراء التعليمي لغرض توزيعها على اطفال مرضى الثلاسيميا مجاناً".

ومن جهته القنصل الإيراني " اتصل هاتفياً بمحافظ إيلام وبعدد من الشخصيات الايرانية بهذه القضية وتحول الحكم من السجن الى إطلاق سراحه بكفالة مالية تقدر ب (٤٠٠٠٠) الف دولار امريكي ومن ثم تحول المبلغ الى (١٨٠٠٠) الف دولار أمريكي".

وتابعت الياسري بالقول "بأننا متواصلون بالاتصال بالحكومة الإيرانية والناشط المدني والوفد المرافق له من اجل وصولهم الى ارض الوطن بأمن وامان".

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