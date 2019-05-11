المعارضة السودانية : المنهج القديم لا يتماشى مع مطالب الشعب

2019/05/11 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة أنها تلقت اتصالاً من

المجلس العسكري لاستئناف التفاوض وأبلغته بأن المنهج القديم لا يتماشى

مع مطالب الشعب.وأشارت في بيان حول رؤيتها للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى

أنّ بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار ،

ولفتت قوى المعارضة السودانية إلى أنّها حددت نقاط الخلاف مع المجلس

العسكري وقالت إنّ النقاش حول هذه النقاط بصورة حاسمة هو الهدف في أي

لقاء.

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