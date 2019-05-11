2019/05/11 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث بإسم كتلة ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري

رفضه لحل أو تجميد عمل مجالس المحافظات ، مؤكداً عدم وجود أسباب موجبة

لحل تلك المجالس.وقال النوري إن المطالبة بحل جميع مجالس المحافظات أو تجميد عملها وأن

يكون مجلس النواب هو المشرف على الرقابة في المحافظات لحين إجراء

الانتخابات هي عملية غير موفقة أو صحيحة، مبيناً أن مجالس المحافظات

لها دور رقابي على المحافظ والدوائر الخدمية ، وأضاف النوري أن السعي

لحل مجلس محافظة نينوى أمر يرتبط بظروف معينة لا يمكن تعميمها على

باقي المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري : لا توجد أسباب موجبة لحل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوري : لا توجد أسباب موجبة لحل مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).