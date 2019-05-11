منتقدا قرارات مجلس مكافحة الفساد .. السوداني : الحكومة تخالف منهاجها الوزاري لضمان الحريات وعدم تقييدهـا

2019/05/11 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن كتلة دولة القانون محمد شياع السوداني قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، الذي نص على تحديد مهلة لكاشفي الفساد لتقديم الادلة او محاسبتهم بخلاف ذلك .وذكر السوداني في تصريح صحفي ان ” المنهاج الوزاري للحكومة تضمن التصدي للاستعمال الخاطىء لحرية التعبير عن الرأي، وكان يفترض ان يتقدم ذلك التزام الحكومة بضمان […]

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