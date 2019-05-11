القبض على شخص بحوزته 27 مسدسا في اربيل

2019/05/11 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



اعلنت شرطة محافظة اربيل يوم السبت عن القاء القبض على شخص بحوزته عشرات المسدسات التي ادخلت الى اقليم كردستان من البلدان المجاورة عن طريق التهريب.

وقال مدير الشرطة اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت في مؤتمر صحفي عقده اليوم تم فيه ايضا عرض الاسلحة التي تم ضبطها، انه "تمكنا من ضبط 6 من المسدسات في سيارة للأجرة وتم القاء القبض على سائقها"، مشيرا الى ان "السائق اعترف ان هذه المسدسات عائدة له وهناك مجموعة اخرى".

واضاف ان "القوات الامنية توجهت الى المكان الذي اشار اليه المتهم بوجود مجموعة اخرى من المسدسات وبعد عملية البحث والتفتيش تم ضبط باقي المسدسات وعددها 27 قطعة".

وتابع اللواء الحقوقي ان "اطلاقات المسدسات تلك يتم جلبها من البلدان المجاورة ويُجرى عليها تعديل واعادة تصنيع في اربيل "، مؤكدا ان "هذه المسدسات خطرة جدا وتدخل اقليم كوردستان من البلدان المجاورة عن طريق التهريب".



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