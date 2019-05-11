حراك في مجلس البصرة لإقالة مسؤولين والعيداني

2019/05/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف رئيس تحالف (أباة) بمجلس محافظة البصرة كريم شواك عن وجود حراك داخل المجلس لإحداث تغييرات في بعض المناصب بالحكومة المحلية من بينها استبدال محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني.وأوضح شواك في تصريح صحفي ان هذا الحراك ناتج عن سعى نائب رئيس مجلس البصرة وليد كيطان وهو عضو تيار الحكمة لاستجواب العيداني و إقالته او استبداله بآخر كون الحكمة تعتبر ذلك المنصب من حصتها، فيما يعاكس ذلك حراك اخر لجهات سياسية في المجلس لم يذكرها بالتحديد.وشدد شواك على ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية وتقييم عمل المحافظ إن كان جيد أو سيء واتخاذ الموقف بصدده.وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد كشف في وقت سابق عن وجود توجهات سياسية تسعى لاستجوابه داخل مجلس المحافظة، من جهة قال عنها “معروفة” تطمح أن تكون لها حظوة في محافظة البصرة بعد فشل ذريع في السنوات السابقة، وفقاً لقوله.وقال في مقطع فيديوي، انا اليوم أُمثل محافظ البصرة وان هذه (الرنّة) “محافظ ونائب” التي تتكرر لا داعي لها ولا يمكن استجوابي بشأنها كون ان المحكمة الاتحادية اكدت ان النائب هو من يؤدي اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان والعيداني لم يؤدي ذلك اليمين الى الان، حسب قوله.

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