2019/05/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يسدل الستار غدا الأحد عن نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 10 مو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على منافسي صلاح على الحذاء الذهبي في إنكلترا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على منافسي صلاح على الحذاء الذهبي في إنكلترا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).