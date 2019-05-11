أمانة بغداد تعلن تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في منطقة المنصور غربي العاصمة

2019/05/11 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، تنفيذها حملة لازالة التجاوزات

في منطقة المنصور غربي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن انه “وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد تم تنفيذ حملة لازالة التجاوزات

من شارع ١٤ رمضان وحي العدل وشارع البصرة ضمن قاطع بلدية المنصور”.

واضافت، أن “الحملة تضمنت ازالة التجاوزات على الارصفة

واللوحات الاعلانية غير المرخصة وعربات الباعة الجوالين في شارع ١٤ رمضان”.

واشارت الى ان “الحملة تضمنت ايضا مصادرة الاغنام وازالة

مواقع الجزر العشوائي اسفل مجسر العدل والغزالية وازالة مواقع بيع الفواكه والخضر وغلق

العلوات المتجاوزة في شارع البصرة”.

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