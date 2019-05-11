2019/05/11 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات العسكرية التركية حظرا للتجوال في 79 قرية في منطقة برادوست التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فضلا عن مراقبة دائمة للطائرات التركية في اجواء المنطقة.

وقال وكالة (روژنيوز) في نبأ لها ان الجيش التركي في منطقة برادوست في حدود اربيل تراقب 79 قرية من الساعة العاشرة مساءا لغاية الساعة السادسة صباحا وتمنع تجوال المواطنين طوال ساعات الحظر في تلك القرى.

واضافت ان حظر التجوال والمراقبة في تلك القرى تسببا في عدم تمكن سكانها من زيارة المستشفيات في الوقت المناسب، مبينة ان اي شخص يتنقل بالسيارة في اوقات الحظر يتعرض لنيران مباشرة من الجيش التركي.

وفضلا عن اختراق سيادة حدود واسعة من ار اضي اقليم كوردستان تستمر القوات التركية بقصف القرى والجبال في الاقليم بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني التركي فيها، الامر الذي تسبب بوقوع ضحايا وجرحى وسط المدنيين فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي يفرض حظرا للتجوال في عشرات القرى داخل اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي يفرض حظرا للتجوال في عشرات القرى داخل اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).