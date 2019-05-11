جرافات النظام السعودي تقتل 11 مواطنا في القطيف

2019/05/11 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر اليوم السبت, بأن قوات الأمن السعودي أحضرت جرافات لهدم منازل اعضاء الحرك الشعبي المحاصرين في منطقة القطيف شرقي المملكة.وكانت مصار قد قالت

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