كهرباء المثنى: العمل مستمر خلال العطل بإجراءات تحويل الإجراء إلى العقود

2019/05/11 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى، اليوم السبت عن: مواصلة كوادرها الإدارية العمل في أيام العطل الرسمية لاكمال إجراءات و بيانات و متطلبات تحويل

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