بوذية تعلن إسلامها في مرقد الإمام الرضا {ع} وتوضح السبب

2019/05/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت سيدة بوذية من تايلند، صباح اليوم السبت، اسلامها بنطقها الشهادتين في مرقد الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في ايران، ثامن أئمة اهل البيت عليهم السلام، واختارت لنفسها اسم "مريم".

ونقلت وكالة انباء فارس، عن الموقع الرسمي الاعلامي للروضة الرضوية، ان هذه السيدة البالغة من العمر 32 عاما، وبعد سنوات من التحقيق والدراسة والمطالعة تشرفت بالدين الاسلامي واختارت مذهب شيعة اهل البيت عليهم السلام، حيث أعلنت عن اسلامها ونطقت بالشهادتين خلال مراسم جرت صباح السبت 11 ايار/مايو 2019، في مكتب ادارة شؤون الزوار غير الايرانيين بالروضة الرضوية.وعن اختيارها دين الاسلام، أوضحت هذه السيدة التي تدعى اورابان روياميال: تعرفت قبل 11 عاما على شخص زميل في العمل وكان مسلما، وعندما كنت اشاهد عاداته وسلوكياته ودعاءه ومناجاته، تولدت لدي رغبة كبيرة بالتعرف اكثر على هذا الدين.وأضافت: استغرقت سنوات مديدة في التحقيق والمطالعة بشأن مختلف الاديان والفرق، واخيرا وبسبب وجود النقص في هذه الاديان، وجدت ان الاسلام والتشيع افضل واكمل الاديان والمذاهب، وقررت ان أدين بالاسلام.وصرحت: وجدت في اي دين ومذهب طالعت بشأنه، مواضيع قيمة بشكل متشتت، ولكن التشيع كان الذي تناول المبادئ بشكل شامل وجامع وبالتفصيل، كما ان المسلمين ومن خلال بذل الجهود يمكنهم ان يصلوا الى قمة الكمال والمعنويات.وأكدت هذه السيدة حديثة الاسلام، ان الصلاة هي أجمل العبادات في الاسلام، وقالت: ان الصلاة لها مكانة سامية وهامة في هذا الدين، ويمكن القول بجرأة انها تعد ابرز وأهم من سائر العبادات.وأردفت: ان المرقد المنور للإمام الرضا عليه السلام وشهر رمضان المبارك، كانا افضل مكان وزمان لبدء ولادتي الجديدة، وانا مسرورة لهذا الاختيار، واتمنى ان ادرك حقائق هذا الدين، وان اصل الى الكمال في هذا المسار.وفي ختام هذه المراسم، تم اهداء نسخة من القرآن الكريم مترجمة الى اللغة الانجليزية، وسجادة وعباءة وعدد من الكتب والهدايا الثقافية الى هذه السيدة التايلندية، من قبل ادارة شؤون الزوار غير الايرانيين بالروضة الرضوية المطهرة.انتهى

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