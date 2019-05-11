النقل تعلن تحقيق الموانئ النفطية “أعلى الايرادات”

2019/05/11 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)… كشف وزير النقل عبدالله لعيبي عن تحقيق اعلى مستوى من ايرادات في الموانئ النفطية بلغت 18 مليار خلال نيسان الماضي .

وأوضح في بيان له تلقته (المستقلة) ان “الموانئ النفطية سجلت ارتفاعاً ملحوظا متميزة عن باقي الموانئ العراقية للأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك سجلت قسم شؤون البحرية فقط في الاقلاع والرسو على اعلى ايراد خلال شهر نيسان للموانئ التجارية الخمس”.



(النهاية)

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