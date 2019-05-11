2019/05/11 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بلغت قيمة أضرار قطاع الاتصالات في سوريا نحو 500 مليار ليرة سورية (نحو مليار دولار بالأسعار الحالية)، كما ذكرت صفحة رئاسة الوزراء في صفحتها على الفيسبوك.وقالت الحكومة السورية إنها تبذل جهودا لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، وأعلنت أن وزارة الاتصالات تمكنت “من إعادة 48 مركزا هاتفيا و18 مركزا للبريد للخدمة في المناطق المحررة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سورية تكشف حجم خسائرها في قطاع الاتصالات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورية تكشف حجم خسائرها في قطاع الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).