السعودية الجرائم اللا إنسانية

2019/05/11 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الأمن السعودية تشن هجوماً على القطيف وأنباء عن سقوط شهداء

وجرحىشنت قوات النظام السعودي مساء اليوم هجوماً على محافظة القطيف أستخدمت

فيه مختلف أنواع الأسلحة من دون معرفة الأسباب .مصدر محلي أوضح أن قوات النظام السعودي حاصرت عشرات المواطنين في

محافظة القطيف وأطلقت النار على المنازل بشكل عشوائي ما أسفر حتى الآن

عن إستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح بليغة في ظل تكتم

سلطات آل سعود على تلك الجريمة ، هذا وكانت مصادر محلية أخرى قد أفادت

بسماع أصوات اطلاق نار ومواجهات عنيفة بين قوات النظام السعودي

ومجهولين في جزيرة "تاروت" حيث أغلقت جميع المداخل اليها ، كما حصلت

مواجهات وإطلاق نار جنوب مدينة سنابس بالقطيف.

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