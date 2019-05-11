بيان المكتب السياسي لانصار الله بشأن اعادة انتشار الجيش و اللجان الشعبية في الحديدة !

2019/05/11 | 19:28

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(بيان)بِسْم الله الرحمن الرحيم نشيد بالخطوة التي نفذها الجيش واللجان الشعبية المتمثلة بإعادة

الانتشار من الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة والتي تمت باتفاق مسبق

مع الأمم المتحدة وبدأ تنفيذها اليوم بحضور رئيس لجنة الأمم المتحدة

لتنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد.إن هذه الخطوة الأحادية تعكس حرصنا وجديتنا في تنفيذ اتفاق استوكهولم

وحرصنا على إنجاح كل مساعي السلاموتحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب الشعب اليمني بمن فيهم أبناء الحديدة

ويلات العدوان وتداعياته الإنسانية وآثاره الكارثية.تأتي هذه الخطوة التي قدمها الطرف الوطني في الوقت الذي يستمر فيه

تحالف العدوان في المماطلة والعرقلة في تنفيذ التزاماته بهدف إفشال

اتفاق استوكهولم تتزامن هذه العرقلة مع استمرار خروقاته اليومية

ومحاولاته نحو التصعيد وتفجير الأوضاع.ولذا نشدد على الأمم المتحدة بضرورة الضغط على طرف العدوان لاتخاذ

خطوات مماثلة بما يسهم في تنفيذ اتفاق استوكهولم وتحقيق السلام.المكتب السياسي لأنصار الله السبت 6 رمضان 1440هـالموافق 11 مايو 2019 م

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