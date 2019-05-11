2019/05/11 | 19:34

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مركز رقمي: تويتر يعلق 160 الف حساب لترويجها محتوى "إرهابي"

بغداد/..اوضح مركز يعنى بالاخبار الرقمية ان موقع تويتر قام بتعليق اكثر من 160 الف حساب بسبب الترويج للارهاب، وهو مايمثل انخفاضاً بنسبة 19‎%‎ عن التقرير السابق للشفافية والذي تصدره الشركة، اضافة الى مايقارب نصف مليون حساب ينتهك قواعد المنصة بخصوص الاستغلال الجنسي للاطفال.

وقال المحلل في مركز الاعلام الرقمي مؤمل الجبوري في بيان ت ان "انخفاض استخدام تويتر من قبل المروجين للارهاب دليل على نجاح تويتر بمكافحة المحتوى المتطرف على المنصة وسرعة اكتشافها من قبل ادوات تويتر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى الارهابي، اضافة الى توجه المروجين للارهاب الى التطبيقات المشفرة مثل تيليغرام والتي تمنحهم حرية اكبر لتوزيع محتواهم".

واضاف المركز ان "تقرير الشفافية الذي تصدره تويتر كشف عن ايقاف 166.513 حساب في الفترة ما بين شهر تموز الى كانون الاول من العام 2018 ، حيث قالت الشركة انها تتبع سياسة عدم التسامح مع مثل هذا المحتوى وتقوم بايقاف الحسابات فضلا عن حذف المحتوى، كما كشفت الشركة عن حذف 458.989 حسابا ينتهك قواعد المنصة والتي تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال".

واكد المركز ان "تويتر تمتلك ادوات اكتشاف تلقائي للمحتوى حيث تعمل على تحليل المحتوى وحجبه قبل نشره على المنصة مثلما حصل مع فيديو الهجوم على المسجد في نيوزلاندا الشهر الماضي".

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