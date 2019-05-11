ماذا يحدث للجسم عندما تصوم 15 ساعة لمدة 30 يوما في شهر؟

2019/05/11 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يصوم ملايين المسلمين حول العالم في كل سنة لمدة 30 يوما خلال شهر مضان، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الشهر مع أشهر الصيف بنصف الكرة الشمالي في السنوات الأخيرة، حيث يصبح النهار أطول وترتفع درجات الحرارة.تختلف عدد ساعات الصيام في العالم بسبب اختلاف التوقيت الزمني، ويبلغ المعدل الوسطي للصيام في الدول […]

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